رياضة | الوداد يستعد لتوجيه ضربة موجعة للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 08:59 مساءً - انت الان تقراء خبر الوداد يستعد لتوجيه ضربة موجعة للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المغرب في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد عن إقتراب فريق نادي الوداد من ضم الصفقة الرابعة للموسم الجديد بعد أن قام الفريق بإبرام 3 تعاقدات.

وكان الوداد قد نجح في الحصول على خدمات مؤيد اللافي وأيوب الكعبي بالإضافة إلى نجل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إنزو زيدان قادماً من صفوف فريق نادي ألميريا الإسباني.

وقالت صحيفة " هسبريس " المغربية أن الوداد إقترب بشدة من الحصول على خدمات يوسف أكردوم لاعب الدفاع الحسني الجديدي بعد الإتفاق على كافة البنود قبل الإعلان الرسمي خلال الأيام المُقبلة.

وأفادت الصحيفة إلى أن الوداد يسعى أيضاً للحصول على خدمات حميد أحداد لاعب نادي الزمالك المعار لنادي الرجاء الرياضي وذلك على سبيل الإعارة خاصةً في ظل المنافسة الشرسة على اللاعب من جانب فريق شباب المحمدية.