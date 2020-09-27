رياضة | بايرن ميونيخ يتجه صوب صفقة مفأجاة بعد فشل التعاقد مع ديست

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 08:59 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يتجه صوب صفقة مفأجاة بعد فشل التعاقد مع ديست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني بدأ في البحث عن ظهير ايمن جديد بعد فشل التعاقد مع سيرجينو ديست لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

وحسم نادي برشلونة بشكل كبير التعاقد مع الظهير الأميركي بعد الاتفاق مع إدارة النادي الهولندي للحصول على 20 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات لحسم الصفقة .

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ووفقاً لشبكة " سكاي سبورت " فإن العملاق البافاري وجه انظارة نحو الظهير الشاب ماكس أرونز لاعب نوريتش سيتي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة أن النادي الإنجليزي لا ينوي التضحية بلاعبة بمبلغ اقل من 30 مليون يورو .

يذكر أن نادي برشلونة ايضا قد حاول التعاقد مع أرونز، لكن رونالد كومان قد فضل النجم الأمريكي عن الانجليزي الشاب .