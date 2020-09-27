رياضة | طارق يحيى يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 08:59 مساءً - انت الان تقراء خبر طارق يحيى يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن طارق يحيى المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق في لقاء الجونة بالجولة الثلاثين من الدوري الممتاز والتي تنطلق في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي.
ويضم التشكيل:
في حراسة المرمى : محمود جنش
في خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش – حازم إمام
في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي
في خط الهجوم : كاسونجو
بينما يتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبد الغني ومحمد حسن وفرجاني ساسي وإسلام جابر ومصطفي فتحي وسيف فاروق جعفر مصطفي محمد وعمر السعيد.