رياضة | طارق يحيى يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 08:59 مساءً - انت الان تقراء خبر طارق يحيى يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طارق يحيى المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق في لقاء الجونة بالجولة الثلاثين من الدوري الممتاز والتي تنطلق في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويضم التشكيل:

في حراسة المرمى : محمود جنش

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في خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش – حازم إمام

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي

في خط الهجوم : كاسونجو

بينما يتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبد الغني ومحمد حسن وفرجاني ساسي وإسلام جابر ومصطفي فتحي وسيف فاروق جعفر مصطفي محمد وعمر السعيد.