الامارات | أولمبياكوس يضم التونسي محمد دراغر لأربعة مواسم

شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياكوس يضم التونسي محمد دراغر لأربعة مواسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني اليوم الأحد ضم اللاعب الدولي التونسي محمد دراغر بعقد مدته أربعة مواسم حتى عام 2024.

وقدم النادي لاعبه القادم من فريق فرايبورج الألماني اليوم على موقعه الرسمي بشبكة الانترنت بزي الفريق.

وكان دراغر /24 عاما/وصل أمس السبت إلى أثينا للخضوع للفحوص الطبية قبل توقيعه اليوم عقد انتقاله إلى النادي.

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ويلعب دراغر في مركز الظهير الأيمن وكان لعب في الفريق الثاني لفرايبورج الألماني منذ عام 2015 ثم صعد إلى الفريق الأول عام 2017 قبل أن يعيره النادي إلى فريق بادربورن حيث لعب لمدة عامين بين 2018 و2020.

ويحمل دراغر الجنسيتين الألمانية والتونسية.

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