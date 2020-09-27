الامارات | لمسة يد مثيرة للجدل تهدي نيوكاسل التعادل أمام توتنهام

شكرا لقرائتكم خبر عن لمسة يد مثيرة للجدل تهدي نيوكاسل التعادل أمام توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفاد نيوكاسل يونايتد من لمسة يد جديدة مثيرة للجدل في الوقت بدل الضائع وسجل كالوم ويلسون من ركلة جزاء ليتعادل 1-1 مع توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم توتنهام بهدف عن طريق لوكاس مورا في الدقيقة 25 ولم يسدد نيوكاسل أي كرة على المرمى حتى الوقت بدل الضائع للشوط الثاني حيث ارتقى آندي كارول لكرة عالية أمام إيريك داير ولمس المهاجم الكرة برأسه لتصطدم بمدافع توتنهام.

ولجأ الحكم بيتر بانكس إلى متابعة اللقطة عبر شاشة حكم الفيديو المساعد وأشار إلى احتساب ركلة جزاء وسط احتجاج من لاعبي توتنهام.

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ونفذ ويلسون ركلة الجزاء بنجاح لينتزع فريق المدرب ستيف بروس التعادل الذي بدا مستبعدا أغلب فترات المباراة.

وحدثت واقعة مؤثرة مشابهة في فوز مانشستر يونايتد على برايتون، وكذلك في انتصار إيفرتون على كريستال بالاس أمس السبت.

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