الامارات | الأهلي المصري يفقد جهود رامي ربيعة أمام الوداد المغربي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يفقد جهود رامي ربيعة أمام الوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي المصري، اليوم الاحد، أن الأشعة التي خضع لها رامي ربيعة مدافع الفريق كشفت ‏عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وتحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.‏

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه إن رامي ربيعه يغيب عن مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في الدور قبل النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن هناك محاولات سوف تجري من أجل تجهيزه لمباراة العودة أمام بطل المغرب التي سوف تقام في مصر.‏

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وتعرض ربيعة لإصابة خلال مشاركته في المباراة التي فاز بها الأهلي 1 / صفر على طنطا أمس السبت في الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري.

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