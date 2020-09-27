الدوري الممتاز: الزمالك (0) - (0) الجونة (الشوط الأول)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي الزمالك نظيره الجونة على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز. ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة من 29 مباراة، في الوقت الذي يحتل فيه منافسه الجونة المركز الـ 13 برصيد 31 نقطة من 29 نقطة. وأعلن طارق يحيى، المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك تشكيل فريقه والذي جاء كالآتي: حراسة المرمى: محمود جنش الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي الهجوم: كاسونجو أما الجونة فأعلن المدير الفني رضا شحاته تشكيله وجاء كالآتي: حراسة المرمى: إسلام طارق الدفاع: جوزيف جوناثان - خالد صبحي - لؤي وائل - باسم علي Advertisements الوسط: سارج أكا - أكر توفيق - عمرو عبد الفتاح "عموري" - إسلام رشدي - أحمد مجدي الهجوم: ولتر بواليا انطلاق المباراة د2. تمريرة خاطئة من أحمد مجدي يخطفها كاسونجو وينطلق نحو منطقة جزاء الجونة قبل أن يسددها وتعلو العارضة د12. تسديدة بعيدة من إسلام رشدي تمر بجوار القائم الأيمن لجنش الوضع في مصر

اصابات 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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