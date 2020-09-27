شكرا لقرائتكم خبر عن في مباراة شهدت 3 ضربات جزاء.. «فاردي» يقود ليستر لاكتساح السيتي بخماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مباراة شهدت إثارة كبيرة، وتسجيل 7 أهداف، و3 ضربات جزاء، فاز فريق ليستر سيتي على فريق مانشستر سيتي بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الـ ٣ من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف اللقاء رياض محرز في الدقيقة 4، وبعدها تعادل جيمي فاردي في الدقيقة 37 من ضربة جزاء، ثم عاد فاري وسجل الهدف الثاني والثالث للفريق في الدقيقة 54 و58 من الشوط الثاني، وكان الهدف الثالث عن طريق ضربة جزاء.

وسجل البديل ماديسون الهدف الرابع لفريق ليستر من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 77، وبعدها حاول السيتي تقليص الفارق عن طريق الهدف الثاني برأسية نيثان اكي في الدقيقة 84، ولكن ضربة الجزاء الثالثة لفريق ليستر سيتي سددها اللاعب البلجيكي تيليمانز ليسجل الهدف الخامس وينهي على حلم السيتي في العودة باللقاء.

وبهذة النتيجة يرتفع فريق ليستر سيتي لرصيد ٩ نقاط ليحقق الفوز الثالث له على التوالي ويعتلي صدارة جدول الترتيب مؤقتاً، فيما يحتل السيتي المركز 13 بعد هذه الخسارة.