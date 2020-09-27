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ألميريا يهزم لوجو بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني الدرجة الثانية

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ياسمين عبدالعزيز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز نادي ألميريا الإسباني، المملوك للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، بهدفين نظيفين على مضيفه لوجو في الجولة الثالة من الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

وجاءت أهداف ألميريا عن طريق كل من سيرجيو اكييمي في الدقيقة 8 وآجر اكيتشي في الدقيقة 12.

وبهذه النتيجة حصد ألميريا أول ثلاث نقاط في مسيرته من مباراته الأولى في البطولة، بعد تأجيل أول جولتين للفريق.

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