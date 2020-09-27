شكرا لقرائتكم خبر عن ألميريا يهزم لوجو بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني الدرجة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز نادي ألميريا الإسباني، المملوك للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بهدفين نظيفين على مضيفه لوجو في الجولة الثالة من الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

وجاءت أهداف ألميريا عن طريق كل من سيرجيو اكييمي في الدقيقة 8 وآجر اكيتشي في الدقيقة 12.

وبهذه النتيجة حصد ألميريا أول ثلاث نقاط في مسيرته من مباراته الأولى في البطولة، بعد تأجيل أول جولتين للفريق.