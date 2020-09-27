شكرا لقرائتكم خبر عن «كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طارق يحيى، المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الأول لنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق في لقاء الجونة بالجولة الثلاثين من الدوري الممتاز، والتي تنطلق في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي. ويضم التشكيل: في حراسة المرمى: محمود جنش. في خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام. في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي. في خط الهجوم: كاسونجو. Advertisements بينما يتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبدالغني ومحمد حسن وفرجاني ساسي وإسلام جابر ومصطفي فتحي وسيف فاروق جعفر مصطفي محمد وعمر السعيد. الوضع في مصر

اصابات 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.