شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يرفض احتراف مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك الموافقة على احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق بنهاية الموسم الجارى عقب تلقيه عدة عروض خارجية أبرزها فنار بخشة التركى وآخر فرنسى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المدرب البرتغالى طلب من اللاعبين في أول جلسة للمدير الفنى عدم الحديث عن العروض الخارجية والتركيز مع الفريق خلال المرحلة المقبلة حتى يتمكن المنافسة على بطولة دورى الأبطال، خصوصا أن الفريق سيخوض مواجهة مرتقبة أمام الرجاء المغربى يوم 18 أكتوبر المقبل بالمغرب.

يأتى هذا في الوقت الذي يدرس فيه البرتغالى باتشيكو إجراء تعديلات على خطة اللعب والتشكيل الاساسى الذي سيخوض به المباريات المقبلة والتى ستبدأ مهمته الرسمية امام المصرى المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في الجولة الـ31 من مباريات الدورى الممتاز.

ووفقا لمصدر مطلع فإن المدير الفنى يبحث الدفع بكريم بامبو لاعب الوسط المهاجم إلى جوار أشرف بن شرقى لرغبته في الإعتماد بشكل أساسى على لاعبى الوسط في بناء الهجمات،فضلا عن الإعتماد على مصطفى محمد كرأس حربة وحيد،كما يبحث المدير الفنى زيادة معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعدما أبدى المدرب البرتغالى تحفظه على الاداء البدنى للاعبين خصوصا في الشوط الثانى من خلال المباريات التي تابعها في الدورى الممتاز.

وأبدى «باتشيكو» تحفظه على تراجع مستوى الاداء في المباريات خصوصا في الشوط الثانى بسبب تراجع الحمل البدنى للاعبين،فيما بات احمد سيد زيزو ومحمد حسن وطارق حامد اقرب اللاعبين للإعتماد عليهم بشكل أساسى في المباريات المقبلة لسببين اولهما تخفيف الحمل على المدافعين في مواجهة هجمات المنافسين،والسبب الثانى هو رغبة المدير الفنى في غلق المساحات امام أي منافس من اجل عدم الوصول إلى مرمى الفريق.

ورفض البرتغالى الإستماع لأى شكوى من جانب اللاعبين بشان عدم المشاركة الاساسية خلال الفترة الماضية،مؤكدا ان الإجتهاد في التدريبات وتنفيذ التعليمات في المباريات هو السبيل الوحيد لإختيار اللاعبين في المباريات،لاسميا ان المدير الفنى يأمل في الوصول إلى التشكيل الاساسى من خلال مباريات الدورى قبل مواجهة الرجاء المغربى.

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فيما تلقى محمد عواد عرضا خليجيا للإحتراف بصفوفه بداية من الموسم المقبل في حالة إستمرار إستبعاده من المباريات،وعلمت «المصرى اليوم» ان عواد ينتظر معرفة قرار المدرب البرتغالى بشأن الإعتماد عليه في المباريات بشكل أساسى من عدمه،ويخشى حارس الفريق من قرار المدير الفنى بإستمرار محمد ابوجبل حارس الفريق الاساسى الذي يتم الإعتماد عليه بسبب تألقه بشكل كبير في المباريات منذ أن شارك بشكل اساسى مع الفريق سواء في المباريات المحلية أو الإفريقية،كان امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة قد إستقر على عقد جلسة مع المدرب البترغالى وطارق يحيى المدير الفنى الؤقت من اجل إبلاغ «باتشيكو بالأمور الفنية التي تخص اللاعبين قبل إستلام مهمته رسميا.