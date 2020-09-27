شكرا لقرائتكم خبر عن كوماندوز اليد يختتم استعداداته لمواجهة سموحة بافتتاح الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفني حسين زكي، استعداداته لمواجهة فريق سموحة السكندري، حيث أدى مرانه، عصر اليوم، بالصالة المغطاة بالنادي.

ويواجه كوماندوز يد الزمالك فريق سموحة، غدًا الاثنين، في أولى مباريات الدور الأول من المجموعه (أ) من دورى كرة اليد للمحترفين للموسم الجديد.