شكرا لقرائتكم خبر عن كوماندوز اليد يختتم استعداداته لمواجهة سموحة بافتتاح الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفني حسين زكي، استعداداته لمواجهة فريق سموحة السكندري، حيث أدى مرانه، عصر اليوم، بالصالة المغطاة بالنادي.
ويواجه كوماندوز يد الزمالك فريق سموحة، غدًا الاثنين، في أولى مباريات الدور الأول من المجموعه (أ) من دورى كرة اليد للمحترفين للموسم الجديد.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,736
-
تعافي
94,374
-
وفيات
5,869
كانت هذه تفاصيل خبر كوماندوز اليد يختتم استعداداته لمواجهة سموحة بافتتاح الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.