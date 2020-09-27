شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض لقاء الجونة في الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم.

ويحضر البرتغالي باتشيكو، المدير الفني الجديد للفريق، المباراة من المقصورة بصحبة أمير مرتضى، المشرف على الكرة.