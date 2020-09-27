شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض لقاء الجونة في الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم.
ويحضر البرتغالي باتشيكو، المدير الفني الجديد للفريق، المباراة من المقصورة بصحبة أمير مرتضى، المشرف على الكرة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,736
-
تعافي
94,374
-
وفيات
5,869
كانت هذه تفاصيل خبر حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.