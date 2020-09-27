شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» يستعد لتحطيم رقم «فيدرير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد المصنف الأول عالميًا في كرة التنس، الصربى نوفاك ديوكوفيتش، إلى مواصلة تحطيم الأرقام القياسية، التي ظلت صامدة لسنوات طويلة.

ديوكوفيتش صاحب الـ 17 لقبًا في بطولات الجراند سلام، أكد بعد فوزه ببطولة روما للماسترز، أنه يأمل في تجاوز رصيد فيدرير ونادال في البطولات الكبرى.

وستكون الفرصة مواتية أمام ديوكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة، لتحطيم رقم فيدرير، كثانى أكثر لاعب فوزًا في مباريات بطولة رولان جاروس.

وبعد تأكد غياب فيدرير عن البطولة بسبب خضوعه لعملية جراحية، سيكون نوفاك بحاجة إلى انتصارين فقط، ليصبح ثانى أكثر لاعب فوزًا في المباريات في تاريخ رولان جاروس، بعد رافائيل نادال.

ويملك فيدرير حاليًا، ثانى أفضل رقم بواقع 70 انتصارًا مقابل 17 خسارة، أما نوفاك يحتل المرتبة الثالثة برصيد 68 انتصارًا مقابل 14 هزيمة.

على جانب آخر، أكد لاعب التنس البريطانى آندى موراى، أن تأخر نتيجة فحص كورونا الخاص به لدى عودته إلى بريطانيا تسبب في تأخير تلقيه العلاج؛ بسبب معاناته من مشكلة في الحوض، لكنه أكد أنه جاهز بدنيا للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة التي تنطلق غدًا الأحد.

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ووصل موراى للدور الثانى في بطولة أمريكا المفتوحة في وقت سابق من الشهر الجارى والتى كانت أول بطولة كبرى يشارك فيها منذ خضوعه لجراحة في الفخذ في العام الماضى.

لكن بعد معاناته من مشكلة في الحوض خلال بطولة أمريكا، اضطر موراى (33 عامًا) للانتظار بضعة أيام قبل التوجه إلى الطبيب.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى)، إن الفحوص التالية التي خضع لها موراى كشفت عن إصابته بالتهاب عضلى.

ونقلت بى.بى.سى عن موراى، قوله: «كانت هناك مشكلة صغيرة بالنسبة لفحصى. فقد وصلت نتيجته بعد 5 أو 6 أيام، ولذا اضطررت للبقاء في المنزل ولم أتمكن من التوجه للطبيب».

وقال موراى المصنف الأول عالميا سابقا ووصيف بطل فرنسا المفتوحة في 2016، إنه يتدرب دون أي مشكلات أو متاعب منذ وصوله لباريس لخوض آخر بطولة كبرى في العام الحالى.

وأضاف موراى الذي سيشارك في فرنسا المفتوحة ببطاقة دعوة: «عندما بدأت التدريبات على الملاعب الرملية شعرت أننى فعلا على ما يرام. وأديت بصورة جيدة تماما حسبما أعتقد».

وسيلتقى موراى في الدور الأول بفرنسا المفتوحة مع السويسرى ستانيسلاس فافرينكا.