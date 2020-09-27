شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يوجه صدمة مدوية لـ«كافاني» و«دجيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن نادى برشلونة الإسبانى، رفض التعاقد مع إدينسون كافانى لاعب باريس سان جيرمان السابق، وإيدين دجيكو مهاجم نادى روما الإيطالى.

ووفقًا للصحيفة، فإنه تم عرض كل من كافانى ودجيكو على النادى الكتالونى، ليعوضا رحيل الأوروجويانى لويس سواريز.

ورحل لويس سواريز مهاجم البارسا عن الفريق الكتالونى، لينضم إلى نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى، بعد 6 سنوات قضاها في النادى الكتالونى.

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وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن برشلونة رفض فكرة التعاقد مع أي من كافانى ودجيكو لتعويض رحيل لويس سواريز. ويأتى سبب عدم رغبة برشلونة في ضم كافانى أو دجيكو بسبب تقدم الثنائى الهجومى في العمر، وهو ما لا يتوافق مع سياسة النادى الجديدة تحت قيادة رونالد كومان مدرب الفريق الجديد، الذي ينوى الاعتماد على الشباب.

في سياق آخر، ذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن اللاعب التشيلى أرتورو فيدال كاد أن ينتقل إلى نادى برشلونة الإسبانى في عام 2011، إلا أن طلباً غريباً كان السبب في فشل انتقاله للفريق الكتالونى. ووفقاً للصحيفة، فإن برشلونة كان يرغب في ضم فيدال الذي كان يلعب حينها في فريق باير ليفركوزن الألمانى. وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل اللاعب التشيلى اشترط على النادى الكتالونى، أن يقوم فيدال بتسديد ركلات الجزاء بدلاً من النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب الفريق. وقال وكيل فيدال للمدير الرياضى في نادى برشلونة حينها، إن فيدال يمتلك دقة تسديد ركلات الجزاء تصل إلى 100%، بينما تصل دقة تسديد ميسى لركلات الجزاء إلى 75% في موسم 2010-2011، وبالتالى فإن اللاعب التشيلى الأحق بتسديد ركلات الجزاء بالفريق.

ورفض النادى الكتالونى طلب وكيل فيدال بشأن تسديد اللاعب لركلات الجزاء بدلاً من ميسى، وانتهى الحال باللاعب التشيلى بالانتقال إلى نادى يوفنتوس الإيطالى.

جدير بالذكر أن فيدال انتقل إلى نادى برشلونة في عام 2018 قادماً من نادى بايرن ميونخ الألمانى، قبل أن يرحل عن الفريق خلال الصيف الجارى لينضم إلى صفوف نادى إنتر ميلان الإيطالى.