شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يوجّه بدعم نادي المعاقين بسوهاج واستكمال مبانيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتوفير الدعم اللازم للنهوض بنادي الإيمان للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة سوهاج، واستكمال المبنى الإداري للنادي، والصالة الرياضية الملحقة به.

وأشاد «صبحي» خلال تفقده النادي رفقة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الأحد، بجهود مجلس إدارة النادى في النهوض بالمكان، وتطوير الأنشطة الرياضية به لرواد النادى من ذوى القدرات الخاصة.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي في حديثه للوزير؛ إن النادي يقيم لرواده من ذوى القدرات الخاصة أنشطة ثقافية وإجتماعية ورياضية، لافتًا إلى أن النادي تمارس فيه رياضات الإعاقات الحركية والبصرية والذهنية من «كرة طائرة جلوس، وكرة سلة كراسي متحركة، ورفع أثقال، وسباحة، وألعاب قوى، وتنس طاولة، وكرة جرس للمكفوفين، وألعاب الإعاقات الذهنية».

وأكد رئيس النادي أنه مؤخرًا اختير لاعب من فريق ألعاب القوى ضمن منتخب مصر، فضلا عن حصول لاعبى النادى على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية لبطولات الجمهورية، وكأس مصر في لعبات السباحة، ورفع الأثقال، وألعاب القوى، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة.