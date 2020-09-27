شكرا لقرائتكم أيمن يونس : الزمالك والأهلى غير جاهزين للمواجهات العنيفة مع الرجاء والوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تحدث أيمن يونس نجم الزمالك الاسبق عن الاختلافات بين الولاية الأولى والثانية للبرتغالى باتشيكو مع الزمالك حيث أكد أن باتشيكو حال فوزه بدورى الابطال فسيكون باتشيكو المحظوط الذى سيقدم هدية كبيرة لجماهير الابيض

وأضاف فى تصريحات فى الاستديو التحليلى لمبارة الزمالك والجونة على قناة on time sport، الزمالك والاهلى غير جاهزين وامامها مباراة قوية عنيفة امام الرجاء والوداد فى نصف نهائى افريقيا .

وأضاف التأقلم الفنى بين باتشيكو واللاعبين سيأتى من خلال دراسة اللاعبين والتنظيم المتكامل للابيض مؤخرا لم يكتمل وتعتبر هذه الفترة تكامل للفريق وكل شئ جاهز ليتعامل باتشيكو مع الفريق بشكل جيد الفترة القادمة مؤكدا أن هذه الفترة صعبة وضيقة جدا وعمل باتشيكو سيتخلص فى البداية فى الناحية النفسية والاعتماد على 11 لاعب اساسي .

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واستكمل باتشيكو مدرب ذكى ولديه وعى فنى متكامل واللاعبين سيبذلون مجهود فنى مضاعف مما سيكون فى صالح نادى الزمالك، مؤكدا أن التغيرات والتبديلات فى اللاعبين والتشكيل الاساسي سيكون فى حدود ضيقة، مضيفا باتشيكو سيعتمد على تصحيح الاوضاع سواء فى التسديد او التصويب من مسافات بعيدة .

وواصل يونس باتشيكو سيتعمد على ثلاثى دفاعى أمام الرجاء المغربي فى نصف نهائى دوري أبطال افريقيا.

وعن مباراة الجونة قال إن أطراف الملعب والقادمون من الخلف يكونوا الأخطر ، مؤكدا أن أحمد ياسر ريان يحتاج الى تركيز أكبر والتدريب للتقليل من الفرص الضائعة وأهم ما فى المهاجم درجات انسجامه مع من يلعب حوله ، على عكس مصطفى محمد الذى يتحدي نفسه فى كل مباراة.