كيف يفكر فايلر في حل أزمة الدفاع أمام الترسانة بالكأس؟

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جدة - عمرو شويل ينوي الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر الإستعانة بالثتائي محمد هاني وياسر إبراهيم في خط دفاع الفريق خلال مباراة الترسانة المقبلة في كأس مصر بسبب ظروف الغيابات التى يواجهها الأحمر خلال هذه المباراة حيث يغيب أيمن أشرف للأيقاف كما يغيب رامي ربيعة للأصابة وبذلك سيكون المدرب السويسري مُجبراً على إجراء تغييرات إضطرارية في خط الدفاع من خلال الدفع بمحمد هاني وياسر إبراهيم في مباراة الترسانة المقرر لها الأربعاء المقبل في دور الـ16 لكأس مصر.
ويبخلاف ياسر وأيمن أشرف يغيب عن الأهلي في لقاء الترسانة عمرو السولية للأيقاف والدولي التونسي علي معلول الذى سيُسافر إلى بلاده من أجل الحصول على راحة لمدة 48 ساعة قبل الإنضمام لمنتخب تونس قبل العودة للأهلي.
ويشهد خط دفاع الأهلي غيابات كثيرة حيث يغيب عنه أيضاً محمود متولي الذى أجرى قبل عدة أسابيع جراحة في الرباط الصليبي وسعد سمير الذى يؤدي برنامج تأهيلي حالياً للتعافي من جراحة وتر أكيلس التى أجراها قبل أشهر.
وتعرض رامي ربيعة لأصابة في مباراة الاهلي وطنطا أمس ، السبت،في العضلة الخلفية ويتوقع أن يغيب عن الأحمر عدة مباريات في الدوري وكذلك مباراة الوداد المغربي منتصف أكتوبر المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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