شكرا لقرائتكم محمد زيدان: دورى الأبطال أول اختبار لباتشيكو.. ومقارنة ريان ومصطفى محمد ظالمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يري محمد زيدان نجم نجم منتخب مصر السابق أن البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك جاء خصيصا من اجل الهدف الاكبر دورى ابطال افريقيا.
وأضاف فى تصريحات فى الاستوديو التحليلى لمباراة الزمالك والجونة على قناة on time sport رضا شحاتة والجونة هدفهم البقاء وسط منافسة شرسة ومباراة اليوم صعبة جدا ومهمة والاهم تحفيز اللاعبين على المكسب تحت أى بند ولا بد ان يكون انطباع الفوز والمكسب الاول لدى الفريق الساحلي.
واستشهد زيزو بمباراة سموحة امام الزمالك والتعادل 3-3 وكذلك هزيمة الابيض امام اسوان مؤكدا ان الجونة فى حاجة كبيرة الى الفوز اكثر من لاعبى الزمالك، مؤكدا أن المعدل التهديفي للجونة قليل جدا 24 هدف فى 29 مباراة مما وضعهم فى هذا المركز المتأخر.
وأوضح أن مققارنة مهاجم الجونة احمد ياسر ريان ومصطفى محمد مهاجم الزمالك ظالمة جدا حيث أن ريان مهاجم متميز ويحتاج تعزيز مركزه والاهم مساعدة زملائه فى بقاء الجونة ومقارنته مع مصطفى محمد ظالمة جدا لان معدل تهديف ريان قليل بالنسبة لفرصه لان الجونة فى مركز متأخر غير أن مصطفى محمد يلعب فى الزمالك وتأتيه فرص كثيرة مما يزيد من المعدل التهديفي وهذا يعود الى الفريق واهمية المباريات ,
وأتم عبد الله جمعة لديه أزمة فى التغطية العكسية فى المنطقة الدفاعية حيث أنه يفضل التقدم للامام مما يقلل من وجباته الدفاعية
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