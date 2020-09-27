شكرا لقرائتكم حازم إمام: باتشيكو مدرب "متحفظ"وسيحصد نقاط أكتر من كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال حازم إمام, نجم الزمالك السابق ، إن البرتغالى جايمي باتشيكو مدرب متحفظ للغاية ولا يحب الخسارة ويلعب على المكسب والفوز ولو بهدف واحد، مضيفا الزمالك لن يفوز بنتيجة كبيرة ولكنه فى الوقت نفسه متحفظ دفاعيا

وأضاف فى تصريحات فى الاستديو التحليلى لمبارة الزمالك والجونة على قناة on time sport، أن غياب باتشيكو لمدة 3 سنوات عن الفريق سيزيد من تفوقه فى الولاية الثانية ومن السهل التتويج ببطولة دورى ابطال افريقيا ولديه لاعبين مميزة.

Advertisements

واستكمل لاعب الزمالك السابق ،أن لعب اسلام جابر وامام عاشور بجوار طارق حامد فى غير مكاننهما الاساسي لن نسطتيع تقييمه بالشكل المناسب ، مضيفا معظم اصابات الزمالك بدات تعود الى الملعب حيث أن أغلب المصابين عادوا فى المباريات الماضية .

وواصل حديثه من السهل على باتشيكو ان يري جميع اللاعبين بشكل واضح وكان يلعب فى الماضي ب3 لاعبين فى وسط الملعب الدفاعى

وتابع رضا شحاته مهمته الاولى جمع النقاط والتعادل أمام الزمالك سيكون بمثابة مكسب وسيعمل على اغلاق الملعب من البداية واللعب على الهجمة المرتدة، مضيفا أحمد عيد لديه مشكلة كبيرة هى عدم تمكنه من رفع عرضيات للمهاجمين لانه يلعب كل الكورسات خلف الجميع ولكنه يهتم بالجانب الدفاعى أكثر