شكرا لقرائتكم سباليتي يعتذر عن خلافة فايلر في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر الإيطالي سباليتي المدير الفني السابق لنادي أنتر ميلان عن تولي المسئولية الفنية للأهلي خلفاً للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي والذي تأكد رحيله خلال الأيام القادمة أو بنهاية بطولة دوري أبطال افريقيا على أقصى تقدير، ودخل الأهلي في مفاوضات مع سباليتي خلال الأيام الماضية وهو الأمر الذي أكدته الصحف الإيطالية إلا أنه اعتذر عن تولي المسئولية للفريق الأحمر في الوقت الحالي.

ويتقاضى سباليتى فى الوقت الحالى ما يوازى 4.5 مليون سنويا ، وهو جالس فى منزله دون عمل لكونه مازال مرتبطا بعقد مع نادى أنتر ميلان الإيطالى حتى العام المقبل، يحصل بموجبه على 4.5 مليون يورو سنويا رغم اقالته ، وذلك لحين تسوية الأمر مع النادى او التعاقد مع فريق جديد، وتلقى سباليتي فى الفترة الأخيرة عدد من العروض أبرزها من فيورنتينا الإيطالى وجونزا الصينى وغيرها ، لكنه رفضها جميعا، مفضلا فلوس الانتر عن العودة للتدريب مع أى ناد أخر، حتى عندما فاوضه ميلان فشلت المفاوضات بسبب مطالبة انتر تحمل ميلان باقي قيمة الشرط الجزائي الخاص بالمدرب بالإضافة إلى قيمة راتبه الذي يُعادل 5 ملايين يورو.

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