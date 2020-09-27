سباليتي يعتذر عن خلافة فايلر في الأهلي

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جدة - عمرو شويل اعتذر الإيطالي سباليتي المدير الفني السابق لنادي أنتر ميلان عن تولي المسئولية الفنية للأهلي خلفاً للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي والذي تأكد رحيله خلال الأيام القادمة أو بنهاية بطولة دوري أبطال افريقيا على أقصى تقدير، ودخل الأهلي في مفاوضات مع سباليتي خلال الأيام الماضية وهو الأمر الذي أكدته الصحف الإيطالية إلا أنه اعتذر عن تولي المسئولية للفريق الأحمر في الوقت الحالي.
ويتقاضى سباليتى فى الوقت الحالى ما يوازى 4.5 مليون سنويا ، وهو جالس فى منزله دون عمل لكونه مازال مرتبطا بعقد مع نادى أنتر ميلان الإيطالى حتى العام المقبل، يحصل بموجبه على 4.5 مليون يورو سنويا رغم اقالته ، وذلك لحين تسوية الأمر مع النادى او التعاقد مع فريق جديد، وتلقى سباليتي فى الفترة الأخيرة عدد من العروض أبرزها من فيورنتينا الإيطالى وجونزا الصينى وغيرها ، لكنه رفضها جميعا، مفضلا فلوس الانتر عن العودة للتدريب مع أى ناد أخر، حتى عندما فاوضه ميلان فشلت المفاوضات بسبب مطالبة انتر تحمل ميلان باقي قيمة الشرط الجزائي الخاص بالمدرب بالإضافة إلى قيمة راتبه الذي يُعادل 5 ملايين يورو.
وأقال انتر ميلان سباليتى يونيو 2019، وذلك بعد قيادته الفريق للتاهل إلى دورى ابطال أوروبا ، وهو الذى تولى تدريب "النيراتزوري" يونيو 2017 بعقد يمتد حتى 2021 لكن تم اقالته قبل نهايته بموسمين.
سباليتي يمتلك بعض الخبرات فى التدريب خارج إيطاليا، حيث سبق و تولى قيادة نادى زينيت سان بطرسبرج الروسي، وفاز معه بلقب الدوري الروسي، كأس روسيا، كأس السوبر الروسي، ويأتى أيضا من ضمن انجازاته كأس السوبر الإيطالي، إلى جانب نسختين من كأس إيطاليا.
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