شكرا لقرائتكم سموحة يستقر على 20 لاعبًا لمعسكر الحدود بالإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر أحمد سامى المدير الفنى لسموحة على إختيار 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم الأحد لمباراة حرس الحدود المقرر لها غدا الإثنين على ملعب استاد الإسكندرية ضمن مباربات الأسبوع الـ30 .
واللاعبون هم الهانى سليمان و عمر صلاح وكريم يحيى و محمد كوفى و رجب نبيل و محمد عبد المنعم و السيد فريد و أحمد جمال ومحمود معاذ و محمد الترهونى وأحمد حمص و محمود حليمو و إسلام جمال و شريف رضا و حسام حسن و أحمد حسن مكى و ناصر ماهر و محمد نادى و محمد طلعت و ديريك ديسامبى .
ويغيب عن اللقاء،أحمد الشيخ و حسين تيمور ومحمود عزت و خالد عبد الفتاح و أحمد فؤاد وأحمد أبو الفتوح وصلاح محسن و فوزى الحناوى و ايدى ايمومو و يوسف ديوب .
وكان نتيجه رابيد تيست التى خضع لها جميع اللاعبين امس جاءت سلبيه
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