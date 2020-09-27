شكرا لقرائتكم تعرف على سبب عودة رجب بكار لحسابات الأهلى بعد رحيل فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد رجب بكار ظهير أيمن الفريق الكروى الأول ببيراميدز، لحسابات النادى الأهلى خلال الفترة الحالية، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى بالفريق الأحمر خاصة بعد رحيل أحمد فتحى وانتقاله لصفوف بيراميدز مع بداية الموسم الجديد، لاسيما وأن رجب بكار كان خارج حسابات الأهلى فى الفترة الأخيرة، بسبب السويسرى رينيه فايلر الذى كان يرفض التعاقد مع رجب بكار مكتفيًا بوجود محمد هانى فى هذا المركز.

وكشف مصدر مطلع، بإن رجب بكار عاد لحسابات الأهلى من جديد، خاصة فى ظل الرحيل المنتظر لرينيه فايلر، لافتًا إلى إن إدارة القلعة الحمراء بدأت التحرك فى عدة اتحاهات من أجل الحصول على خدمات اللاعب بداية من الموسم الجديد، ومن ضمن تلك الاتجهات أن تتم الصفقة بين الناديين على شكل صفقات تبادلية.

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وكان مصدر مسئول كشف لـ"الخليج 365" أن إدارة النادى الأهلى تخطط لفسخ عقد رجب بكار مع ناديه، من أجل ضمه "مجانًا" خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بالاستناد إلى واقعة استبعاد اللاعب من المشاركة فى التدريبات الجماعية وكذلك المباريات الرسمية، حيث غاب رجب عن مواجهات فريقه فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز أمام كل من المصرى البورسعيدى ثم وادى دجلة وحرس الحدود، التى أقيمت الاثنين الماضى فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر المسابقة، وانتهت بفوز الفريق السماوى بهدف دون رد أحرزه الغانى جون أنطوى.

وأكد المصدر أن إدارة القلعة الحمراء استطلعت رآى الشئون القانونية بالنادى حول إمكانية استغلال واقعة استبعاد رجب بكار من المشاركة فى التدريبات، خاصة أن هناك بنداً فى العقد، وبالتحديد البند رقم 6، والذى ينص على عدم أحقية النادى فى استبعاد اللاعب من المشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه.