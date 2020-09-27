شكرا لقرائتكم بيلغريني: من الصعب مواجهة ريال مدريد و"تقنية الفيديو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المدرب مانويل بليغريني أن من الصعب على ريال بيتيس مواجهة ريال مدريد وحكم الفيديو المساعد بعد خسارة فريقه 3-2 على أرضه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت رغم تفوقه على حامل اللقب في فترات كبيرة من المباراة.

وتجاوز بيتيس اهتزاز شباكه مبكرا ليتقدم 2-1 على ريال مدريد بنهاية الشوط الأول، لكن ثلاثة تدخلات من حكم الفيديو المساعد سارت في صالح حامل اللقب في الشوط الثاني وأدت إلى إدراك ريال مدريد للتعادل ثم طرد إيمرسون لاعب بيتيس وحصول الفريق الزائر على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة نفذها سيرجيو راموس بنجاح ليحصد النقاط الثلاث.

وأبلغ بليغريني مؤتمرا صحفيا: من الصعب للغاية مواجهة ريال مدريد وحكم الفيديو المساعد، كنا أفضل بكثير من ريال مدريد في الشوط الأول، سجلنا هدفين وأتيحت لنا ثلاث فرص حقيقية للتسجيل، الشوط الثاني كان أكثر تكافؤا، ثم جاءت البطاقة الحمراء وركلة الجزاء وكان اللعب بعشرة لاعبين صعبا في هذه الفترة الطويلة.

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وأضاف: حين تواجه ريال مدريد وتحتسب ضدك ركلة جزاء ويطرد لاعب بسبب حكم الفيديو المساعد فهذا شيء صعب للغاية. لكني أقدر مستوانا الجيد عندما كنا 11 لاعبا ضد 11.

وقاد بليغريني، الذي تولى تدريب ريال مدريد في موسم 2009-2010، بيتيس لانتصارين في أول مباراتين بالموسم الجديد وكان ما زال سعيدا بأداء فريقه رغم الطريقة التي خسر بها، وتابع: الشيء الإيجابي أنني أصبحت متأكدا بشكل أكبر أننا على الطريق الصحيح. حين كنا 11 لاعبا ضد 11 في الملعب، كنا أفضل بكثير من ريال مدريد.

وأبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد سئمه من الحديث المستمر حول الحكام خلال مشوار فريقه نحو اللقب الموسم الماضي وبدا غير مستعد للدخول في هذا الجدل يوم السبت، وقال زيدان: هناك حكم ووظيفته أن يراجع الأحداث. أعتقد أن ما حدث اليوم كان عادلا، الحكم هو المسؤول، لا أتدخل مطلقا في عمل الحكام ولن أفعل ذلك اليوم. أهم شيء هو الطريقة التي لعبنا بها، وبذلنا كل ما في وسعنا في ملعب صعب للغاية، نحن في غاية السعادة وراضون عن العمل الذي أديناه، بذلنا قصارى جهدنا وحصلنا على النقاط الثلاث.