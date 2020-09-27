شكرا لقرائتكم فليك: "الإرهاق" سبب سقوط بايرن أمام هوفنهايم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى هانزي فليك مدرب فريق بايرن ميونخ أسفه لخسارة فريقه الكبيرة 1 - 4 أمام مضيفه هوفنهايم اليوم الأحد في المرحلة الثانية لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم، مشيرا إلى أن فريقه ظهر بشكل باهت بسبب حالة الإرهاق التي عانى منها اللاعبون.

ودفع فليك ثمن إراحته عدد من نجوم بايرن، الذين فضل عدم الدفع بهم في القائمة الأساسية وأبقاهم على مقاعد البدلاء مثل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والجناح الفرنسي كينغسلي كومان وليون غوريتسكا ولوكاس هيرنانديز.

ووفشلت محاولات فليك في إعادة فريقه للمباراة مرة أخرى، رغم دفعه بليفاندوفسكي وغوريتسكا وكومان في الشوط الثاني، ليتلقى بطل الدوري الألماني في المواسم الثمانية الأخيرة صفعة قوية من هوفنهايم، الذي سبق أن خسر صفر - 6 أمام بايرن في آخر مواجهة جمعت بين الفريقين بالبطولة الموسم الماضي على ملعب "راين نيكار أرينا"، الذي استضاف لقاء يوم الأحد.

وقال فليك عقب المباراة: كان من الواضح أن ذلك سيحدث في وقت ما. حالة الإرهاق التي عانينا منا تسببت في عدم قدرتنا على صناعة الفرص، لقد سمحنا للفريق المنافس بفرص التهديف البسيطة ولم نصل إلى مرماه .

وأفسد هوفنهايم احتفالات بايرن بحصوله على لقب كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم، التي توج بها يوم الخميس الماضي إثر فوزه 2 - 1 بعد الوقت الإضافي على إشبيلية الإسباني في العاصمة المجرية بودابست.

وأنهى هوفنهايم سلسلة انتصارات بايرن، التي استمرت في مبارياته الـ23 الأخيرة بمختلف المسابقات، كما وضع حدا لسلسلة عدم الخسارة التي تمتع بها الفريق البافاري في لقاءاته الـ32 الأخيرة بجميع البطولات، حيث تعد هذه هي الهزيمة الأولى له خلال العام الحالي.