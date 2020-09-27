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مدير منتخب الشباب يحتفل بخطوبة نجله

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احتفل عادل محفوظ مدير منتخب الشباب بخطوبة نجله اليوم في منتجع وادي دجلة بالعين السخنة.

وكان محفوظ من نجح في إنهاء الاتفاق مع على مواجهة منتخب الشباب مباراتين وديتين يومي ٢٨

و٣١ أكتوبر المقبل.

يستعد المنتخب لتصفيات شمال افريقيا التي ستقام في نوفمبر المقبل بتونس والمؤهلة لأمم أفريقيا العام المقبل في موريتانيا.

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