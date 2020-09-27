يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر HD جودة عالية

قرر طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق من التشكيل الأساسى لمباراة الجونة المقرر لها مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى، حيث فضل طارق يحيى إراحة أبو جبل من مباراة اليوم استعداداً لمباراة الرجاء فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، وعدم تعرضه للإجهاد فى ظل مشاركته أساسيا طوال الموسم.

فى نفس السياق، عقد طارق يحيى عدة جلسات مع لاعبى الفريق الأبيض، طالبهم

خلالها بتقديم أفضل أداء فى مباراة اليوم أمام فريق الجونة، باللقاء الذى يجمع الفريقين بالجولة الثلاثين من بطولة الدورى، والتي تقام باستاد القاهرة، في الثامنة من مساء اليوم، حيث شدد على أهمية الحد من سيطرة الفريق الساحلى على أحداث و مجريات المباراة خاصة وأن الجونة يصارع على الهبوط ولن يكون صيدا سهلا الا إذا عاد الأداء الجيد للاعبي الزمالك.

وتحدث يحيى مع لاعبى الزمالك على أهمية الخروج من المباراة بتحقيق المعادلة، وحصد النقاط الثلاثة، وتقديم أداء ومستوى فنى مميز، في ظل رغبة الجونة وحاجهتم إلى أي نقطة في حصاد باقى مباريات البطولة لضمان عدم الهبوط لدورى القسم الثانى،بالإضافة إلى أنها آخر مباراة لطارق يحيى في منصب المدير الفني حيث يسلم المهمة إلى المدرب الجديد باتشيكو، الذى تولى تدريب الفريق خلفا لكارتيرون الذى رحل لتدريب التعاون السعودى .

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