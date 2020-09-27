بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والتعاون اليوم 27/09/2020 دوري أبطال اسيا

يقدم موقع الوفد مشاهدة بث مباشر النصر والتعاون Al-Taawoun vs. Al-Nassr يسفي لقاء قوي وهام برسم منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، يسعى كلا الفريقين لتحقيق انتصار يخول لهم التأهل للدور المقبل، يرغب النصر السعودي في تحقيق الفوز على التعاون من اجل ضفر بثلات نقاط، وذلك من أجل التأهل للدور المقبل من المسابقة القارية.

مباراة النصر والتعاون

واحتل النصر صدارة المجموعة الرابعة في دور المجموعات من البطولة، بينما احتل فريق التعاون بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وهو ما أوقع الفريقان معاً في مواجهة دور الستة عشر

للبطولة.

البداية من متصدر المجموعة الرابعة فريق النصر، الذي جمع خلال دور المجموعات 11 نقطة، تصدر بها المجموعة الرابعة، وخاض الفريق 6 مواجهات في هذا الدور حقق خلالها الفوز في 3 مواجهات وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة، بالإضافة أن فريق يملك هداف البطولة عبد الرزاق حمد الله ، وسبق له تتويج كذلك بهداف الدوري السعودي لمرة ثانية على التوالي.

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وخلال مشوار دور المجموعات سجل فريق النصر، والذي يقوده فنياً البرتغالي روي فيتوريا، 9 أهداف بواقع هدف ونصف في المباراة

الواحدة، بينما اهتزت شباكه بـ 5 أهداف.

أما فريق التعاون فقد اقتنص البطاقة الثانية في المجموعة الثالثة بفارق المواجهات المباشرة فقط مع فريق الدحيل القطري، حيث جمع الفريقان 9 نقاط في دور المجموعات، ويتفوق بطل قطر بفارق الأهداف عن التعاون السعودي، ولكن رجح كفة بطل السعودية فوزه في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دور المجموعات بنتيجة 1/صفر.

وخلال مشوار دور المجموعات سجل لاعبو فريق التعاون 4 أهداف بينما اهتزت شباكهم بثمانية أهداف منها 6 أهداف فقط في مباراة الشارقة الإماراتي بدوري المجموعات، وخاض الفريق ست مباريات فاز في ثلاثة وخسر مثلها.