يلا شوت توداي مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس بث مباشر اليوم بتاريخ 27-9-2020 الدوري الايطالي
مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس بث مباشر اليوم ,يحتضن ملعب الأوليمبيكو، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين يوفنتوس وروما، مساء يوم الأحد 27 سبتمبر، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.
ونجح يوفنتوس في استهلال مشاوره بالدوري وحملة الدفاع عن لقبه من تحقيق الفوز على سامبدوريا بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية جعلتهفي المركز الثاني.
بطاقة مبارة اليوم
روما Vs يوفنتوس.
البطولة : الدوري الايطالي (الأسبوع 2).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .
الملعب : الأوليمبيكو .
المعلق : علي محمد علي .
موعد مبارة اليوم
27 سبتمر 2020
9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .
8:45 مساءاً بتوقيت مصر .
9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .
9:45 مساءاً بتوقيت العراق .
8:45 مساءاً بتوقيت السودان .
9:45 مساءاً بتوقيت اليمن .
8:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .
7:45 مساءاً بتوقيت تونس .
7:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .
7:45 مساءاً بتوقيت المغرب .
10:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.
9:45 مساءاً بتوقيت البحرين.
10:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
9:45 مساءاً بتوقيت الكويت .
9:45 مساءاً بتوقيت قطر.
6:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
9:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
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تجدون هنا ( اضغط هنا لمشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر )
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