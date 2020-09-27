فاردي يقهر مانشستر سيتي ويعود لليستر بثلاثية

عاد ليستر سيتي في المباراة بعد تأخره بهدف أمام مانشستر سيتي، وسجل نجمه المتألق جيمي فاردي ثلاث أهداف "هاتريك"، لتصبح النتيجة 3-1 للثعالب. ويتقدم ليستر سيتي على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف حاليًا بـ عقر دار السيتي ملعب الإتحاد ، خلال المباراة الجارية الأن ضمن منافسات الجولة الـثالثة من ضمن منافسات الجولة الـثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، "البريميرليج". سجل فاردي الهدف الأول في الدقيقة 37 عبر ركلة جزاء، ثم سجل الدقيقة 54، ثم 58 عبر ركلة جزاء.

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