يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف النصر والتعاون فى دوري أبطال آسيا، لرابع مباريات دور ال16 “الإقصائي”، والمقرر لها مساء اليوم الأحد في قطر.

تنطلق مباراة النصر السعودي وشقيقه التعاون السعودي، في تمام الساعة 15:40 بتوقيت مصر، 16:40 بتوقيت مكة المكرمة، 13:40 بتوقيت جرينتش، وتقام على ملعب المدينة التعليمية في مدينة الريان بقطر.

تنقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت 7، بصوت المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف”، وتنُقل على القناة الرسمية لموقع الاتحاد الآسيوي على موقع يوتيوب.

احتل النصر صدارة المجموعة الرابعة في دور المجموعات من البطولة، بينما احتل التعاون بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وهو ما أوقع الفريقان معاً في مواجهة دور الستة عشر للبطولة.

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اقتنص التعاون البطاقة الثانية في المجموعة الثالثة بفارق المواجهات المباشرة فقط مع الدحيل القطري، حيث جمع الفريقان 9 نقاط، وتفوق بطل قطر بفارق الأهداف عن التعاون السعودي، ولكن رجح كفة التعاون لفوزه في المباراة التي جمعت الفريقين في دور المجموعات بنتيجة 1/صفر.

وخلال مشوار دور المجموعات سجل لاعبو فريق التعاون 4 أهداف بينما اهتزت شباكهم بثمانية أهداف منها 6 أهداف فقط في مباراة الشارقة الإماراتي بدوري المجموعات، وخاض الفريق ست مباريات فاز في ثلاثة وخسر مثلها.

بينما استطاع النصر خلال مشواره بدور المجموعات، والذي يقوده فنياً البرتغالي روي فيتوريا، تسجيل 9 أهداف بواقع هدف ونصف في المباراة الواحدة، بينما اهتزت شباكه بـ 5 أهداف.

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