بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الزمالك والجونة” في إحدى مباريات اليوم الأحد 27-9-2020 ضمن الجولة 30 من الدوري المصري.

تُنقل مباراة “الزمالك والجونة” على قناة أون تايم سبورت HD، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل الزمالك مباراة اليوم وعينه على تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على المركز الثاني المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسيسعى إلى تحقيق أقصى استفاده ممكنة عن طريق إشراك البدلاء وتجهيزهم وإراحة الأساسيين قبل المواجهة المرتقبة أمام “الرجاء” المغربي.

ويحتل “الزمالك” المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الثالث “بيراميدز”، وبفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الرابع “المقاولون العرب”.

ولعب الزمالك 28 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل 7، وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 40 هدف، واستقبلت شباكه 22 هدف كثاني أقوى دفاع بعد الاهلي الذي اهتزت شباكه 8 مرات.

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في المقابل ينافس فريق “الجونة” على النجاة من الهبوط إلى الدوري المصري الدرجة الثاني، حيث يحتل المركز 13 برصيد 31 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن أولى مراكز الهبوط.

ويعيش الجونة فترة صعبة بعد إقالة مدربه البرتغالي “بيدرو بارني” وتعيين رضا شحاتة بديلاً عنه، ولكن لن يكون هناك مبررات تحت أي ظرف حيث سيتطلع إلى خطف الثلاث نقاط من الزمالك من أجل تعزيز فرصه في البقاء بين الكبار.

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الزمالك 0-0 الجونة

ملعب القاهرة الدولي

الدوري المصري (الجولة 30) ⌚تبدأ في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

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