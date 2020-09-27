بث مباشر | شاهد النصر والتعاون في دوري أبطال آسيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لرابع مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بين الثنائي السعودي “النصر والتعاون” ضمن مباريات اليوم الأحد 27-9-2020.

تقام مباراة النصر والتعاون على ملعب المدينة التعليمية الذي استضاف مباراة بيرسيبوليس الإيراني والسد القطري لحساب نفس المرحلة في وقت سابق من مباريات اليوم.

وتنطلق في تمام الساعة 17:45 بتوقيت جرينيتش، 19:45 بتوقيت مصر ، 20:45 بتوقيت السعودية ، في ختام مباريات دور الـ 16 بمنطقة غرب آسيا.

تنقل القناة السابعة لبي إن سبورتس القطرية مباراة النصر والتعاون، بصوت المعلق حسن العيدروس، وتنقل كذلك في بث مباشر على قناة الكأس الثالثة بتعليق خليل البلوشي، كما يبثها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قناته الرسمية بموقع يوتيوب بتعليق عبد الله الحربي.

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وحقق النصر الفوز بنتيجة 4/1 في آخر مواجهة له أمام التعاون بالدوري السعودي يوم 20 أغسطس الماضي، كما هزمه بفارق ركلات الجزاء الترجيحية في كأس السوبر السعودي مطلع شهر يناير الماضي بعد التعادل في الوقت الأصلي 1/1.

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