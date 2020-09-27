ميلان في مباحثات جديدة مع ريال مدريد بشأن “براهيم دياز”

قال تقرير من شبكة “سكاي سبورتس” إن إدارة ميلان بدأت المباحثات الثنائية مع نظيرتها في ريال مدريد من أجل تحويل إعارة إبراهيم دياز إلى عقد دائم.

وبدأ اللاعب الأسباني ذو الأصول المغربية مباراة ميلان ضد كوتروني اليوم الأحد منذ الدقيقة الأولى، فيما ينم عن ثقة المدرب ستيفانو بيولي يه.

انتقل دياز (21 عامًا) إلى ميلان خلال الميركاتو الصيفي الحالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وينوي النادي الإيطالي تفعيل بند الشرء النهائي بحسب سكاي.

وبالنظر إلى صعوبة مشاركة دياز أساسيًا مع ريال مدريد حال عودته، فإن ميلان سيستغل تلك النقطة وسيقدم عرضًا بمبلغ 20 مليون يورو على 4 أقساط.