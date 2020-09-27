بث مباشر | فيديو أهداف الترجي والاتحاد المنستيري في كأس تونس

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف الترجي والاتحاد المنستيري في نهائي كأس تونس، ضمن مباريات اليوم الأحد 27-9-2020.

تُنقل مباراة “الترجي والاتحاد المنستيري” على قناة الوطنية 1 بصوت المعلق “رفقي بوستة” على القناة الصوتية الأولى، و”شكيب الخويلدي” على القناة الصوتية الثانية، كما تنقل على قناة الكأس 1 HD بصوت المعلق “هيكل الصغير”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت تونس، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

يستقبل ملعب “مصطفى بن جنات” بمدينة المنستير نهائي كأس تونس بين “الترجي والاتحاد المنستيري”، حيث يسعى الأول لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 3 مواسم، بينما يسعى الثاني إلى تحقيق أول لقب في تاريخه الممتد لأكثر من 97 عامًا.

يذكر أن الاتحاد التونسي لكرة القدم قرر لعب نهائي كأس تونس لأول مرة خارج العاصمة في ملعب “مصطفى بن جنات” معقل الاتحاد المنستيري، وذلك تكريمًا لذكرى الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ابن مدينة المنستير.

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وتأهل الترجي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على “هلال الشابة” بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب “الشابة” يوم الأربعاء الماضي 23 سبتمتبر 2020.

وفي نفس اليوم صعد “الاتحاد المنستيري” على حساب “الصفاقسي” بعد تغليه عليه بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب ملعب الطيب المهيري.

ويتصدر “الترجي” سجل بطولات كأس تونس برصيد 15 لقب، ويأتي في المركز الثاني “النادي الإفريقي” بـ 13 لقب، ويتواجد في المركز الثالث “النجم الساحلي” بعشر ألقاب، ويحتل المركز الرابع “الملعب التونسي” بـ6 ألقاب، بينما حققت أندية “الصفاقسي ومستقبل المرسى” اللقب خمس مرات.

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