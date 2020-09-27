يوفنتوس ينهزم في سباق التعاقد مع سيرجينيو ديست

يبدو أن برشلونة قد حسم الأمور حيال التعاقد مع الظهير الأيمن الأمريكي لنادي أياكس أمستردام، سيرجينيو ديست، بحسب تقارير إعلامية صادرة الأحد.

ونوهت يومية “دي تلجراف” الهولندية أن ممثلين من برشلونة أنهوا الاتفاق مع اللاعب والنادي على حد سواء بشان الحصول على خدماته في الميركاتو الحالي.

وبذلك يكون يوفنتوس قد خسر السباق نحو ديست (19 عامًا) الذي ولّاه المدير الرياضي فابيو باراتيتشي أهتمامًا بالغًا في الأسابيع الأخيرة.

ويهدف المدرب الجديد أندريا بيرلو إلى تجديد دماء الفريق والأستغناء عن الحرس القديم للنادي، ولجّ في الأمر بالفعل عندما استغنى عن خدمات بليز ماتويدي وهيجواين.

من المنتظر أن يتبضع يوفنتوس من السوق المحلي لتعويض فشل صفقة ديست، لكن رغم ذلك تزعم يومية “توتوسبورت” أن النادي قد يخوض الموسم من دون جلب ظهير جديد.