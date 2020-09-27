بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والتعاون في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لرابع مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بين الثنائي السعودي “النصر والتعاون” ضمن مباريات اليوم الأحد 27-9-2020. تقام مباراة النصر والتعاون على ملعب المدينة التعليمية الذي استضاف مباراة بيرسيبوليس الإيراني والسد القطري لحساب نفس المرحلة في وقت سابق من مباريات اليوم. وتنطلق في تمام الساعة 17:45 بتوقيت جرينيتش، 19:45 بتوقيت مصر ، 20:45 بتوقيت السعودية ، في ختام مباريات دور الـ 16 بمنطقة غرب آسيا. تنقل القناة السابعة لبي إن سبورتس القطرية مباراة النصر والتعاون، بصوت المعلق حسن العيدروس، وتنقل كذلك في بث مباشر على قناة الكأس الثالثة بتعليق خليل البلوشي، كما يبثها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قناته الرسمية بموقع يوتيوب بتعليق عبد الله الحربي. Advertisements اضغط هنا لمشاهدة مباراة النصر والتعاون في دوري أبطال آسيا النصر 0-0 التعاون ملعب المدينة التعليمية (قطر) دوري أبطال آسيا (دور ال16-مباراة واحدة) تنطلق بعد قليل قم بتحديث هذه الصفحة مع اقتراب موعد المباراة..

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