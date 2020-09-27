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لاتسيو يقترب من منبوذ مانشستر يونايتد

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محمد أبو الوفا 0 تبليغ

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قال الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، إن إدارة فريق لاتسيو بدأت المفاوضات الرسمية مع وكيل أعمال متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي أندرياس بيريرا.

ويلاقي اللاعب البرازيلي صعوبات في نيل ثقة مدربه أولي جونار سولشاير، خاصة بعد انتداب دوني فان دي بيك وبرونو فيرنانديز، إذ لم يظهر في أي مباراة بالموسم الحالي.

متوسط الميدان البالغ من العمر 24 عامًا قد ينفتح على فكرة الانتقال إلى من أجل دقائق لعب وظهور أكبر، لا سيما مع مشاركة لاتسيو في .

تبلغ القيمة السوقية أندرياس بيريرا نحو 15 مليون يورو وهو ما سيطلبه مانشستر يونايتد لقاء التخلي عن اللاعب الذي انتقل إلى أكاديمية النادي في عمر الـ 16.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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