لاتسيو يقترب من منبوذ مانشستر يونايتد

قال الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، إن إدارة فريق لاتسيو بدأت المفاوضات الرسمية مع وكيل أعمال متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي أندرياس بيريرا.

ويلاقي اللاعب البرازيلي صعوبات في نيل ثقة مدربه أولي جونار سولشاير، خاصة بعد انتداب دوني فان دي بيك وبرونو فيرنانديز، إذ لم يظهر في أي مباراة بالموسم الحالي.

متوسط الميدان البالغ من العمر 24 عامًا قد ينفتح على فكرة الانتقال إلى الدوري الإيطالي من أجل دقائق لعب وظهور أكبر، لا سيما مع مشاركة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا.

تبلغ القيمة السوقية أندرياس بيريرا نحو 15 مليون يورو وهو ما سيطلبه مانشستر يونايتد لقاء التخلي عن اللاعب الذي انتقل إلى أكاديمية النادي في عمر الـ 16.