بايرن ميونخ يتذوق هزيمة مفاجئة برباعية من هوفنهايم 

فاجأ هوفنهايم ضيفه بايرن ميونخ بطل أوروبا بانتصار كاسح (4-1)، اليوم الأحد، في إطار الجولة الثانية من الدوري الألماني، لينتزع العملاق البافاري من أفراحه التي غرق فيها، منذ تتويجه بلقب دوري الأبطال، الذي أتبعه مؤخرا بالسوبر القاري.



وجاءت أهداف هوفنهايم عن طريق إرمين بيشاكشيتش، ومؤنس دبور، وأندري كراماريتش "ثنائية"، في الدقائق 16، 24، 77 و92، بينما أحرز جوشوا كيميتش هدف بايرن الوحيد، في الدقيقة 36.



وبذلك، وصل هوفنهايم إلى النقطة السادسة، ليتربع على عرش البوندسليجا، بينما تراجع بايرن للمركز السادس، بـ3 نقاط.



وأجرى المدرب الألماني لبايرن، هانز فليك، بعض التغييرات على تشكيله، مقارنةً بمباراة كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية، حيث أجلس كلا من روبرت ليفاندوفسكي، ونيكلاس سولي، ولوكاس هيرنانديز، وليون جوريتسكا، على مقاعد البدلاء.



وباغت هوفنهايم ضيفه مبكرا في الدقيقة 16، بهدف من أول فرصة، بعدما أرسل دينيس جيجر عرضية من ركنية إلى رأس بيشاكشيتش، الذي وجهها إلى داخل الشباك.



وحاول بينيامين بافارد صيد شباك هوفنهايم بطريقة مشابهة، لكن تسديدته الرأسية جاءت ضعيفة ومرت بجوار القائم.



وبعد 8 دقائق فقط، ارتكب الدفاع البافاري هفوة قاتلة وأوصل الكرة بالخطأ إلى دبور، الذي وجد نفسه وجهًا لوجه مع نوير، ليضع كرة ساقطة من فوق الحارس البافاري، مسجلًا الهدف الثاني لأصحاب الأرض.



وكاد هوفنهايم أن يهز شباك نوير للمرة الثالثة، بعد تمريرة بينية وصلت إلى كريستوف باومجارتنر، على حدود منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة أعلى المرمى.



وتواصل زحف هوفنهايم نحو مرمى نوير، وسدد كراماريتش كرة أرضية زاحفة، لكن الحارس كان لها بالمرصاد.



ووصلت كرة عرضية إلى ليروي ساني، داخل منطقة الجزاء، وجهها بضربة رأسية، لكنها ذهبت أعلى العارضة.



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وفي الدقيقة 36، نجح بايرن في تقليص النتيجة، بهدف رائع عن طريق كيميتش، الذي تسلم كرة من مولر خارج منطقة الجزاء، ليضعها ببراعة في أقصى الزاوية اليسرى.



وبعد مرور أكثر من 10 دقائق، على بداية الشوط الثاني، وقفت العارضة حائلًا أمام تسجيل جوشوا زيركزي هدف التعادل، من تسديدة قوية بيسراه.



وقرر فليك بعدها استبدال زيركزي وبافارد، ليدفع بليفاندوفسكي وجوريتسكا، بينما كثف بايرن ضغطه على هوفنهايم، لكن محاولاته لم تكن بالدقة الكافية.



وعلى عكس التيار، كاد هوفنهايم أن يعزز تقدمه بهدف ثالث، لولا براعة نوير الذي تصدى لتسديدة كراماريتش بقدمه.



وفي الدقيقة 77، أطلق كراماريتش رصاصة الرحمة على بايرن، بتسجيل الهدف الثالث، بعدما تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليتسلمها ويسددها بيمناه في أقصى الزاوية اليمنى.



وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، أهدر كراماريتش فرصة تسجيل الهدف الرابع، بعد هجمة مرتدة انتهت بتسديدته التي علت العارضة.



وشهدت الدقائق الأخيرة مساحات شاغرة في خط دفاع بايرن، ما أتاح الفرصة لشن هوفنهايم مرتدات سريعة، تسببت إحداها في حصول البديل بيبو على ركلة جزاء، بعد إعاقته من جانب نوير، الذي تحصل على بطاقة صفراء.



وانبرى كراماريتش لركلة الجزاء، ليسددها بنجاح في الشباك، مسجلًا الهدف الثاني له والرابع لفريقه، لتنتهي المباراة بفوز هوفنهايم الصاعق (4-1).

المصدر: موقع كورة