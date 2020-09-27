رياضة | الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 07:08 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفض مسؤولو النادي الأهلي، فكرة رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة بعد نهاية عقده منعا لانتقاله لصفوف الغريم التقليدي الزمالك.
الأهلي يرفض التخلي عن صالح جمعة
كشفت مصادر مطلعة أن صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، بات على رأس الأسماء المهددة بالرحيل عن النادي في نهاية الموسم، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.
وأوضحت المصادر أنه رغم عدم حاجة النادي الأهلي لخدمات صالح جمعة، إلا أن لجنة التخطيط ترفض فكرة الاستغناء النهائي عن صالح جمعة بسبب دخول نادي الزمالك في مفاوضات لضمه.
وتدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، البحث عن عروض لإعارة صالح جمعة أو بيعه لأي نادي مع وضع بند في عقده يمنع انتقاله إلى الغريم التقليدي.
وخرج صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من حسابات المدرب السويسري رنيه فايلر، المدير الفني للأهلي منذ بداية الموسم الكروي، حيث شارك اللاعب كبديلا في مباراة وحيدة فقط أمام المصري واستبعده المدرب مجددًا بسبب زيادة وزنه.