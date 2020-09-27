رياضة | الدينامو.. آرسنال يواصل محاولاته لحسم صفقة حسام عوار

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 07:08 مساءً - انت الان تقراء خبر الدينامو.. آرسنال يواصل محاولاته لحسم صفقة حسام عوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي يستعد لتقديم عرض جديد لأوليمبيك ليون الفرنسي من أجل التعاقد مع الفرنسي حسام عوار نجم الوسط الفريق الفرنسي.

وأفاد موقع فوتبول لندن البريطاني بأن آرسنال سيحاول تقديم ما يقرب من 45 مليون يورو و10 مليون إلى النادي الفرنسي.

Advertisements

وأشار الموقع البريطاني إلى أن العرض السابق الذي كان قدمه آرسنال للحصول على خدمات النجم الفرنسب صاحب الأصول الجزائرية بـ 35 مليون يورو.

وأكد الموقع البريطاني أن إدارة ليون طلبت الحصول على حوالي 60 مليون يورو مقابل التخلي عن عوار وهو المبلغ الذي لا يستطيع آرسنال دفعه.

وألمح الموقع البريطاني أن إدارة المدفعجية عرضت إقحام نجم الفريق ماثيو الجندوزي في الصفقة لكن إدارة ليون رفضت الفكرة لأنه غير مهتم بالتعاقد مع نجم آرسنال الشاب.