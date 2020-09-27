رياضة | قونيا سبور يفوز على بشكتاش برباعية في الدوري التركي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 07:08 مساءً - انت الان تقراء خبر قونيا سبور يفوز على بشكتاش برباعية في الدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق قونيا سبور الفوز على نظيره بشكتاش في بطولة الدوري التركي هذا الموسم بنتيجة كبيرة 1 / 4 اليوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن تعادل ريزا سبور 1 / 1 مع ضيفه ألانيا سبور، وسيفاس سبور مع ضيفه أنقرة جوجو بدون أهداف.

Advertisements

وارتفع رصيد قونيا سبور إلى أربع نقاط في المركز السابع ولديه مباراة مؤجلة، في حين تجمد رصيد بشكتاش عند أربع نقاط أيضا في المركز الثاني عشر.

وافتتح الجورجي ليفان شينجيليا التسجيل لمصلحة قونيا سبور في الدقيقة 28، قبل أن يضيف الأوكراني أرتيم كرافتس الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وعاد شينجيليا لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثالث لقونيا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 78، في حين سجل كرافتس الهدف الرابع في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، وتكفل جوكهان تور بإحراز هدف حفظ ماء الوجه لبشكتاش في الدقيقة 90.