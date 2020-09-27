رياضة | تعرف على موقف النني من المشاركة مع أرسنال أمام ليفربول بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 07:08 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موقف النني من المشاركة مع أرسنال أمام ليفربول بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي آرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني نظيره ليفربول غدا الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن. ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي التشكيل المتوقع لنادي أرسنال لمواجهة ليفربول: حراسة المرمي: لينو. Advertisements خط الدفاع: تيريني، لويز، بيرلين، جابريل. خط الوسط: تشاكا، سيبايوس، ساكا. خط الهجوم: لاكازيت، اوبامبيج، ويليان. ويتواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد النني على مقاعد البدلاء.

Advertisements