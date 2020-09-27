رياضة | محمد صلاح يختتم تدريباته مع ليفربول لمواجهة أرسنال بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 07:08 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يختتم تدريباته مع ليفربول لمواجهة أرسنال بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول تدريباته اليوم الأحد مع فريقه استعدادا لمواجهة أرسنال ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.