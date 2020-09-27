يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف السد وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا، لثالث مباريات دور ال16، والمقرر لها مساء اليوم الأحد في قطر.

أقيمت مباراة السد وبرسيبوليس على ملعب المدينة التعليمية، في تمام الساعة 13:40 بتوقيت جرينيتش، 15:40 بتوقيت مصر ، 16:40 بتوقيت السعودية .

تأهل بيرسيبوليس الإيراني إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه الصعب على السد القطري بهدف دون رد، وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 88 عندما خطف عيسى آل كثير هدف الفوز الثمين.

وأكمل بيرسيبوليس المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد اللاعب سياماك نعمتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

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وجاء هدف المباراة الوحيد إثر ركلة ركنية نفذها البديل أوميد عليشاه وتابعها آل كثير على القائم القريب ليحول الكرة برأسه في الشباك.

واستطاع السد بلوغ دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا بعد احتلاله للمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بفارق ضئيل من النقاط عن النصر السعودي المتصدر.

أما برسيبوليس فقد ترشح كمتصدر للمجموعة الثالثة بفارق نقطة يتيمة عن التعاون السعودي الذي تأهل بفارق الأهداف عن الدحيل القطري.

إليكم فيديو أهداف السد وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

هدف بيرسيبوليس

لقطات من المباراة

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