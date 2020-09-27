مورينيو يُقلد يورجن كلوب ويجلب مُدافع جديد من استونيا

تعاقد توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع قلب دفاع نادي فلورا تالين الإستوني، ماكسيم باسكوتشي.

وانضم باسكوتشي البالغ من العمر 17 عامًا إلى أكاديمية شباب توتنهام، ووقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات.

وقال نادي فلورا في بيان عبر موقعه الرسمي عن رحيل باسكوتشي: “الهدف الرئيسي لأكاديمية توتنهام، هو تطوير اللاعبين الشباب الموهوبين، ويعتبر نظامهم من بين أعلى أنظمة الشباب. نجوم مثل هاري كين وليدلي كينج وصلوا إلى القمة عبر هذه الأكاديمية”.

وخضع ماكسيم سابقًا لفترة معايشة مع توتنهام في أغسطس 2019.

ومثل باسكوتشي نادي فلورا في 61 مباراة، كما شارك في أربع مباريات للمنتخب الإستوني لأقل من 16 عامًا، و 11 مباراة لمنتخب أقل من 17 عامًا.

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وعلق قلب الدفاع الشاب على انتقاله إلى توتنهام، قائلاً: “لا أستطيع أن أشرح مدى سعادتي الآن! إنها خطوة صعبة لكنها قوية لمسيرتي”.

وأضاف: “أود أن أشكر جميع لاعبي ومدربي فلورا الذين قدموا لي الكثير، متأكد أنني لن أنساهم أبدًا وسنظل أصدقاء جيدين دائمًا. للمدربين واللاعبين: شكرًا على ثقتكم وتجربتكم. نادي واحد. عائلة واحدة”.

ماكسيم باسكوتشي ليس الإستوني الأول، الذي ينتقل لناد ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بل سبقه مواطنه راجنار كلافان، الذي لعب في صفوف فريق ليفربول كقلب دفاع أيضًا، وذلك بين عامي 2016 و2018.

جدير بالذكر أن كلافان لعب أيضًا لنادي فلورا تالين الإستوني بين عامي 2003 و2005، ويلعب قائد منتخب إستونيا حاليًا في صفوف فريق كالياري الإيطالي منذ 2018.