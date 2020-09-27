رياضة | جوميز يُبدي تعجبه من إستبعاد الهلال من أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 05:47 مساءً - انت الان تقراء خبر جوميز يُبدي تعجبه من إستبعاد الهلال من أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعجب الفرنسي بافيتمبي جوميز لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من قرار الإتحاد الآسيوي بإستبعاد فريقه من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال اللاعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر " يوماً نبكي ويوماً نفرح لكن في هذه الحالة الإستثنائية ليس لدينا ما يمكن أن نخجل منه".

وأضاف" فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 هو الوحيد الذي إستطاع أن يوقف رحلتنا الرائعة لذلك نحن نشعر بالظلم الكبير ونغادر لكننا سوف نعود أقوى".

يُذكر ان الهلال السعودي قد تم إستبعاده من دوري أبطال آسيا بعد أن فشل في تقديم قائمة 13 لاعباً لخوض مباراة شباب أهلي دبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.