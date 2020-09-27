رياضة | توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 05:47 مساءً - انت الان تقراء خبر توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق نيوكاسل يونايتد من خطف نتيجة التعادل من توتنهام هوتسبير بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل توتنهام الهدف الأول عن طريق لوكاس مورا في الدقيقة 25 وتعادل كاليوم ويلسون لنيوكاسل في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع، أمام تشيلسي ونيوكاسل صاحبي المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.