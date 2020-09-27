رياضة | لجنة المسابقات تفصل في واقعة " جامع الكرات "

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 05:47 مساءً - انت الان تقراء خبر لجنة المسابقات تفصل في واقعة " جامع الكرات " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة المصري لكرة القدم إحالة نجم وادي دجلة إلى لجنة الإنضباط والقيم وذلك بعد أن إعتدى على عمر عبد الناصر أحد الأطفال المسؤولين عن جمع الكرات في ملعب لقاء طلائع الجيش بالدوري.

وكانت الكاميرات قد رصدت محمد هلال نجم وادي دجلة وهو يعتدي على أحد الأطفال من جامعي الكرات في المباراة التي خسرها فريقه من طلائع الجيش بهدف واحد مقابل لا شيء.

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وأعتبرت اللجنة أن ما قام اللاعب به يعتبر من السلوكيات الغير رياضية والتي تستوجب العقاب من جانب لجنة الإنضباط.

وإتخذت اللجنة قرار بتغريم اللاعب مبلغ 50 ألف جنية مع تحذيره بزيادة العقوبة مرة أخرى في حالة تكررت مثل هذه التصرفات الغير رياضية.

يُذكر أن وادي دجلة يحتل المركز السادس عشر برصيد ثمانية وعشرين نقطة ويصارع للهروب من شبح الهبوط قبل خمسة جولات من نهاية المسابقة.