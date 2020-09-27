رياضة | صدمة في مانشستر سيتي بسبب إصابة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 05:47 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة في مانشستر سيتي بسبب إصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عن مدة غياب نجم هجوم الفريق البرازيلي جابرييل جيسوس عقب الإصابة التي تعرض لها أمام وولفرهامبتون.

وعلى صعيد آخر، استبعد المنتخب البرازيلي جابرييل جيسوس من مباراتي بوليفيا وبيرو يومي 9 و13 أكتوبر المقبل على الترتيب في إطار تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال جوارديولا في تصريحات لوسائل الإعلام:"جابرييل أصيب ضد ولفرهامبتون ولذلك سيغيب لمدة شهر، يعاني من مشكلة عضلية، كما أننا نفتقد سيرجيو أجويرو للإصابة".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً:"نمتلك العديد من الخيارات لتعويض غياب جيسوس وأجويرو، حيث لدينا ليام ديلاب وكول بالمر اللذان يمكنهما اللعب كمهاجمين أيضًا، سنرى ما سيحدث".